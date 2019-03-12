Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 5:18

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Крупный мексиканский авиаперевозчик Aeromexico отказался эксплуатировать Boeing 737 MAX 8 до тех пор, пока не будут выяснены причины крушения самолета Ethiopian Airlines.

Как следует из заявления авиакомпании, шесть самолетов Boeing 737 MAX 8 не будут использоваться "до тех пор, пока не будет предоставлена более подробная информация о расследовании аварии рейса ET302."

Ранее в тот же день Aeromexico сообщала, что находится в контакте с компанией Boeing и соответствующими властями "и по-прежнему полностью уверена в безопасности флота Boeing 737 MAX 8."

Среди авиакомпаний, также временно остановивших эксплуатацию Boeing 737 Max 8 , Ethiopian Airlines и британская Cayman Airways. Кроме того, использование данных самолетов временно запрещено в Китае, где насчитывается 97 Boeing 737 Max 8 , а также в Индонезии.

Тем временем эксплуатировать самолеты данного типа продолжают американские авиакомпании American Airlines (24 воздушных судна) и Southwest Airlines (34 воздушных судна), Norwegian Airlines (18 самолетов), TUI Aviation (15 судов), сингапурская Silk Air (6 судов), Fiji Airways (2 самолета), Icelandair (3 воздушных судна), Flydubai (11 судов), канадский WestJet (13 судов) и бразильский GOL Linhas Aereas (7 самолетов).

10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Этой трагедии предшествовала катастрофа с этим же типом самолета в Индонезии, произошедшая в октябре, жертвами стали 189 человек.

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