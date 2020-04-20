Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:39

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Air France будет выдавать пассажирам медицинские маски в случаях, когда заполняемость салона не будет позволять рассаживать их при соблюдении дистанции, необходимой для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"В случаях, когда соблюсти дистанцию представляется невозможным, наши экипажи теперь будут раздавать при входе в самолет маски тем клиентами, у которых их еще нет", - говорится в сообщении авиаперевозчика в Twitter.

В Air France отметили, что при неполной заполняемости салонов лайнеров компания осуществляет рассадку пассажиров, соблюдая дистанцию между ними.

В авиакомпании также указали, что тщательно следят за санитарно-медицинскими мерами и проводят специализированную дезинфекцию салонов.

По последним данным, с начала вспышки коронавируса во Франции зарегистрирован более 150 тыс. случаев заболевания. Около 20 тыс. человек скончалось. Еще 36 тыс. выздоровели.

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