Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:51

Париж. 8 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Air France объявила в среду о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака.

"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке - ИФ) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - заявил представитель авиакомпании, слова которого приводят парижские СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

1во*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!