Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 16:42

Париж. 30 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Air France приняла решение приостановить полеты в Китай и в обратном направлении из-за распространения нового коронавируса, сообщают французские СМИ.

Подобная мера будет действовать до 9 февраля.

Ранее французский авиаперевозчик сократил количество авиарейсов в Шанхай и Пекин и в обратных направлениях, а также приостановил полеты в Ухань.

Среди авиакомпаний, которые уже временно прекратили полеты в Китай и из него, - канадская Air Canada, южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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