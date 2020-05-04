Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 14:52

Брюссель, 4 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия утвердила оказание Францией государственной поддержки авиакомпании Air France на сумму 7 млрд евро в связи с эпидемией COVID-19.

"Европейская комиссия в рамках правил ЕС по госпомощи утвердила предоставление Францией (авиакомпании) Air France помощи на сумму 7 миллиардов евро, состоящей из государственных гарантий по кредитам и акционерного займа, чтобы срочно обеспечить ей ликвидные средства в контексте эпидемии коронавируса", - говорится в коммюнике ЕК.

Эта мера были утверждена в соответствии с "Временными рамками государственной помощи", принятыми исполнительной коллегией ЕС 19 марта и действующими до конца года. Они смягчают существующие в ЕС правила конкуренции и господдержки бизнеса.

"Мы тесно сотрудничаем с Францией, как и со многими другими государствами-членами (ЕС), в том, чтобы они могли как можно быстрее, эффективнее и в соответствии с правилами ЕС обеспечивать государственную поддержку с целью преодоления нынешнего кризиса", - заявила в этой связи зампред ЕК Маргрете Вестагер.

Air France - крупная сетевая авиакомпания, работающая во Франции. Он входит в группу Air France - KLM, в которой участвует французское государство. С парком из более чем 300 самолетов Air France является очень важной компанией для французской экономики с точки зрения занятости и связи с многими французскими регионами, в том числе заморскими. С самого начала вспышки коронавируса Air France играла важную роль в репатриации граждан и транспортировке медицинского оборудования, отмечается в коммюнике ЕК.

1мн ав

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