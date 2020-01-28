Лондон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE достиг предварительного соглашения с властями Великобритании, Франции и США в рамках расследования о взятках и коррупции.
В сообщении компании говорится, что соглашение позволяет компании избежать формальных обвинений и предусматривает выплату штрафа.
Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что урегулирование претензий может стоить Airbus порядка $3 млрд. Соглашение должны одобрить суды всех трех стран.
Соглашение было достигнуто спустя примерно четыре года после того, как Airbus впервые сообщил о проводимом в отношении компании расследовании в связи с привлечением ею сторонних консультантов для получения заказов на коммерческие самолеты. Концерн сообщил, что в тот момент сам уведомил следователей о ситуации.
Расследования привели практически к полной смене топ-менеджмента и сотрудников, отвечавших за продажи. Airbus предоставил следователям несколько миллионов документов и создал новую систему этики и соблюдения действующих норм.
Акции Airbus в ходе торгов во вторник дорожают на 2%.
Служба финансово-экономической информации
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