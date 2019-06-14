Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 18:51

Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE намерен проверить свои производственные предприятия в Европе, рассчитывая найти возможности для сокращения расходов и упрощения структуры операций.

Руководит этой инициативой новый главный операционный директор подразделения коммерческих самолетов Airbus Михаэль Шольхорн, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, проверка предприятий во Франции, Германии, Испании и Великобритании призвана выявить возможности для увеличения эффективности операций, а также устранения дублирующих функций.

По результатам проверки Airbus может принять решение о реорганизации операций, отделении небольших активов или переносе отдельных функций с одних площадок на другие, отмечают источники.

Для Airbus, созданного путем объединения нескольких европейских производителей самолетов в 1970 году, увеличение эффективности операций является приоритетом.

Гендиректор концерна Гийом Фори, занявший этот пост в апреле, заявил в пятницу, что показатель эффективности затрат у Boeing, главного конкурента Airbus, "выше, чем у нас, и нам необходимо разобраться с этим".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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