Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:35

Ханчжоу. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский авиаконцерн Airbus подписал соглашение с Alibaba Cloud, подразделением Alibaba Group по информационному обеспечению, о создании дата-центра Skywise в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе европейской компании, Skywise является открытой платформой Airbus для интеграции данных, которая призвана обеспечить эффективное взаимодействие в цифровом пространстве между игроками аэрокосмической отрасли. Skywise помогает авиакомпаниям лучше оптимизировать внутренние операционные процессы, а также сократить издержки и повысить безопасность.

Партнерство с Alibaba Cloud и использование локального дата-центра позволят платформе Skywise предоставлять китайским авиакомпаниями персонализированный сервис, а также инструменты для обеспечения безопасности данных, которые необходимы китайским компаниям для получения доступа к платформе.

"Мы рады возможности предложить сервисы Skywise нашим клиентам в Китае и вместе с ними использовать все преимущества работы с данными, что не только приносит пользу всей отрасли, но и помогает продвигать применение продвинутой аналитики в рамках национальной авиационной отрасли Китая", - отметил директор по цифровой трансформации Airbus Марк Фонтэн.

В настоящее время свыше 90 авиакомпаний используют сервисы Skywise, которые обеспечивают игрокам отрасли доступ к аналитике данных более чем 7 тыс. самолетов, подключенных к платформе.

Оь аш бп*

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