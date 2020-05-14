Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 14:02

Тулуза. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE и американская Koniku Inc. добились значительного успеха в разработке технологии, которая позволит оперативно обнаруживать биологически опасные субстанции как на борту самолета, так и в аэропорту.

Биотехнологическое решение, которое изначально предназначалось для бесконтактного автоматизированного обнаружения и отслеживания химических и взрывчатых веществ, теперь адаптируется для выявления биологических угроз в связи с пандемией COVID-19, сообщается в пресс-релизе Airbus.

Технология, основанная на принципе обнаружения запахов и определения их концентрации в воздухе, была разработана в соответствии с эксплуатационными нормами по обеспечению безопасности на воздушных судах и в аэропортах. Заранее запрограммированные генно-модифицированные рецепторы запахов подают сигнал тревоги при контакте с опасными частицами, что позволяет оперативно выявить биологическую угрозу.

Испытания новой технологии в реальных условиях запланированы на четвертый квартал 2020 года, что значительно опережает традиционные циклы подобного рода исследований. Это позволит обеспечить оперативный вывод данного решения на рынок, что, несомненно, внесет значительный вклад в повышение безопасности всей авиатранспортной экосистемы, увеличит операционную эффективность бизнеса и улучшит опыт пассажиров, отмечается в сообщении.

Сотрудничество Airbus и Koniku началось в 2017 году. Компании объединили опыт Airbus в области интеграции сенсоров, а также обеспечения эксплуатационной безопасности в авиационной и оборонной отраслях с достижениями Koniku в сфере биотехнологий для автоматизированного выявления органических соединений.

Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. В 2019 году выручка компании составила 70 млрд евро, штат насчитывает около 135 тыс. сотрудников.

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