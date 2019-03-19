Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 10:28

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Авиакомпании по всему миру приостановили полеты имеющихся у них самолетов Boeing 737 MAX 8 и заморозили поставки после катастроф этих судов в Индонезии и Эфиопии, однако быстро заменить их на лайнеры от главного конкурента Airbus не удастся, пишет Financial Times.

Причина проста - Airbus уже использует свои производственные мощности по максимуму, но этого едва хватает, чтобы справиться с текущими заказами.

Как следует из данных Airbus, на конец февраля объем заказов узкофюзеляжных самолетов составлял почти 6 тыс. единиц, и более 5,8 тыс. из них приходилось на A320neo, главный аналог 737 MAX.

Компания уже объявила о намерении увеличить производство A320neo до 60 в месяц к середине текущего года и рассчитывает довести показатель до 63 в месяц к 2021 году. Между тем аналитики считают, что из-за проблем с поставками комплектующих еще сильнее нарастить производство не получится.

Как сообщалось, самолет 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта, погибли все 157 человек на борту. В конце октября прошлого года аналогичный самолет индонезийской Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, погибли 189 человек.

После этого страны мира начали вводить временный запрет на эксплуатацию 737 MAX, и по данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент эксплуатация всех самолетов семейства прекращена.

Эксперты подозревают, что причиной катастроф могла стать особенность системы управления самолетом. Существует вероятность, что Boeing удастся исправить эту проблему в относительно короткие сроки. По мнению аналитиков Morningstar, если неисправность не окажется критической, клиенты не станут отменять заказы на 737 MAX 8.

Совокупный объем заказов на самолеты семейства MAX составляет 4,66 тыс., Boeing производит 52 таких самолета в месяц. На прошлой неделе представители компании объявили, что намерены придерживаться прежних темпов производства, несмотря на заморозку поставок.

Отмечается, что в целом влияние приостановки полетов 737 MAX оказалось не очень значительным. Например, американские авиакомпании задействуют всего 72 таких самолетов при общем авиапарке в размере порядка 2,4 тыс. воздушных судов.

Акции Boeing в ходе предварительных торгов во вторник дешевеют на 0,25%, бумаги Airbus дорожают на 0,3%. За последний месяц капитализация Boeing сократилась на 10%, до $214 млрд, цена бумаг Airbus за этот период выросла на 6,5%, до 118 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!