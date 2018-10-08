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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 11:25 08.10.2018 - 11:25

Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Гийом Фори, глава самолетостроительного подразделения Airbus SA, может быть назначен новым CEO компании после ухода Тома Эндерса в следующем году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, соответствующее заявление может быть сделано уже в понедельник.

Т.Эндерс возглавил Airbus в 2012 году, с тех пор капитализация компании выросла на 284%. Авиакомпании мира заключили с ней контракты на поставку более 7,3 тыс. самолетов, то есть на девять лет вперед.

Вместе с тем в последнее время компания испытывала определенные проблемы с выполнением плана поставок, главным образом по вине поставщиков. Для успешного достижения цели по поставкам на текущий год в четвертом квартале ей потребуется произвести порядка 300 самолетов.

Акции Airbus дорожают на 0,8% в ходе торгов в понедельник. С начала года рыночная стоимость компании выросла примерно на 25%, до 80,7 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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