Пекин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Системой мобильных платежей Alipay пользовались более 1,2 млрд человек по всему миру, по данным на конец июня.
Таким образом, за полгода их количество выросло на 20%. В начале января Ant Financial Services Group, оператор этой платежной системы, говорил о более чем 1 млрд пользователей.
Alipay создала девять локальных версий своей платежной системы для различных рынков в сотрудничестве с местными партнерами, сообщает агентство "Синьхуа". Китайские пользователи могут пользоваться расплачиваться с помощью Alipay в 56 странах.
Alipay начала расширение бизнеса на глобальном рынке в 2007 году. В том числе операции по мгновенному возврату НДС через систему доступны в 80 аэропортах более чем в 40 государствах.
Ant Financial входит в Alibaba Group.
Служба финансово-экономической информации
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