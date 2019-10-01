Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 18:34

Пекин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Системой мобильных платежей Alipay пользовались более 1,2 млрд человек по всему миру, по данным на конец июня.

Таким образом, за полгода их количество выросло на 20%. В начале января Ant Financial Services Group, оператор этой платежной системы, говорил о более чем 1 млрд пользователей.

Alipay создала девять локальных версий своей платежной системы для различных рынков в сотрудничестве с местными партнерами, сообщает агентство "Синьхуа". Китайские пользователи могут пользоваться расплачиваться с помощью Alipay в 56 странах.

Alipay начала расширение бизнеса на глобальном рынке в 2007 году. В том числе операции по мгновенному возврату НДС через систему доступны в 80 аэропортах более чем в 40 государствах.

Ant Financial входит в Alibaba Group.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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