Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 17:09

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Alitalia отменила во вторник свыше трех сотен рейсов из-за массовых забастовок работников авиатранспорта в Италии, сообщает газета The Sun.

"Alitalia во вторник отменила 325 рейсов, это половина от запланированных полетов на день. Пострадавшие пассажиры могут бесплатно перебронировать свои билеты в срок до 28 мая или получить полный возврат средств", - пишет издание.

Как отмечает газета, в большей степени пострадают пассажиры аэропортов Рима и Милана.

Забастовка работников авиатранспорта в Италии началась утром 21 мая и продлится 24 часа. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок - в Болонью, Милан и Рим.

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