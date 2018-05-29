Allergan отзывает партию контрацептива из-за ошибочной замены части таблеток плацебо
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Нью-Йорк. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Ирландская фармацевтическая компания Allergan Plc отзывает один лот контрацептивного препарата Taytulla после обнаружения, что из-за ошибки при упаковке в части капсул содержится плацебо вместо действующего вещества.
В компании сообщили, что в упаковках из указанного лота капсулы, прием которых предписан в первые четыре дня терапии, не содержат действующего вещества, хотя должны. Этот факт не очевиден как для женщин, уже принимавших препарат, так и для только начинающих его принимать, отмечают в Allergan.
В компании предупреждают женщин, принимавших Taytulla, о риске нежелательной беременности и рекомендуют им проконсультироваться с врачом.
Ошибка была допущена в отношении одного лота Taytulla, распространявшегося в качестве образца среди докторов по всему миру, говорится в сообщении Allergan.
Проблема была выявлена одним из врачей, отмечают в компании.
Противозачаточный препарат должен приниматься регулярно, каждый день, чтобы быть эффективным, пишет MarketWatch.
Акции Allergan в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник теряют в цене 1,4%.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс