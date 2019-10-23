Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 17:23

Сиэтл. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc., возможно, придется вложить миллиарды долларов в будущем, чтобы предотвратить продажу контрафактной продукции, просроченных продуктов питания и просто опасных товаров на его платформах ради сохранения доверия потребителей, которое имеет решающее значение для дальнейшего развития компании, заявил генеральный директор международного потребительского департамента Amazon Джефф Уилке.

"Мы должны проявлять бдительность и готовы потратить сотни миллионов долларов, а в конечном счете и миллиарды долларов для защиты интересов наших клиентов", - цитирует Уилке агентство Bloomberg.

По его словам, компания признает, что может потерять свой статус надежного бренда, если сложится впечатление, что она не обеспечивает безопасность продукции, которую продает. Именно поэтому в прошлом году компания израсходовала $400 млн на технологии и персонал из 5 тыс. человек, которым было поручено отслеживать контрафактные и небезопасные товары.

На гиганта электронной коммерции в последние месяцы обрушилась волна критики по поводу продажи небезопасной продукции и товаров с истекшим сроком годности. В частности, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой подробно рассказывается о наличии более 4 тыс. товаров, доступных на сайте компании, которые были признаны федеральными органами как небезопасные.

Вдобавок к этому Amazon столкнулась с давлением со стороны антимонопольных регулирующих органов, обеспокоенных ее двойной ролью в качестве рыночной площадки и розничного продавца. Еврокомиссия в июле начала официальное антимонопольное расследование в отношении Amazon, заподозрив компанию в нарушении правил конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Следователи Федеральной торговой комиссии (FTC) СШA также проверяют деятельность Amazon с целью установить, использует ли ритейлер свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Служба финансово-экономической информации

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