Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 18:30

Нью-Йорк. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.

"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", - говорится в сообщении компании.

За последний месяц Amazon увеличила число своих сотрудников более чем на 100 тыс.

Компания теперь рассчитывает потратить более $500 млн на повышение зарплат работникам. Ранее этот показатель оценивался в $350 млн.

На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ак бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!