Нью-Йорк. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.
"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", - говорится в сообщении компании.
За последний месяц Amazon увеличила число своих сотрудников более чем на 100 тыс.
Компания теперь рассчитывает потратить более $500 млн на повышение зарплат работникам. Ранее этот показатель оценивался в $350 млн.
На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.
Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.
Служба финансово-экономической информации
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