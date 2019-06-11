Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 8:08

Лондон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google, показал очередной рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость бренда Amazon, который за последние годы превратился в "бренд-экосистему" и расширился на новые сегменты рынка, выросла за год в полтора раза - до $315 млрд. В 2018 г. Amazon был на 3-м месте в списке.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Всего в рэнкинге этого года 15 китайских компаний, в 2019 году в него вошли служба вызова такси Didi Chuxing и производитель телефонов Xiaomi.

В рейтинге BrandZ этого года вновь нет российских компаний, в то время как в 2009-2014 годах их было две, а в 2008 году - одна.

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. При составлении списка учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей. Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется ежегодно с 2006 года.

Аа ак пч

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