Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 14:37

Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская авиакомпания American Airlines на время сократила число рейсов в двух аэропортах Нью-Йорка более чем на 90% на фоне пандемии коронавируса, сообщил телеканал CNBC.

По его данным, American Airlines будет осуществлять только восемь рейсов из аэропорта Ла-Гуардия по сравнению с примерно 170 в апреле 2019 года. Число ежедневных полетов из международного аэропорта имени Джона Кеннеди уменьшится до трех с порядка 80 в апреле прошлого года.

"Учитывая продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в Нью-Йорке и прилегающем регионе, а также рекомендации центров по контролю и профилактике заболеваний относительно поездок в этот район, спрос на полеты в нью-йоркскую зону быстро улетучивается", - сказал старший вице-президент Дэвид Сеймур, ответственный за оперативную деятельность American Airlines, в письме сотрудникам, которое оказалось в распоряжении телеканала.

Новое расписание, как отмечается, сохранится до 6 мая.

Другой авиаперевозчик - United Airlines - также объявил о временной отмене около 90% своих рейсов в аэропортах Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса.

Как сообщила ранее телекомпания NBC со ссылкой на письмо гендиректора компании Грега Харта своим сотрудникам, количество ежедневных рейсов, выполняемых United Airlines в международном аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси, сократится со 139 всего до 15. В аэропорту Ла-Гуардия авиакомпания будет обслуживать лишь два рейса в день вместо 18. Такого графика планируется придерживаться по крайней мере ближайшие три недели.

По словам Харта, отмена рейсов связана с тем, что "ситуация в Нью-Йорке и Нью-Джерси ухудшается", а изменения в расписании позволят значительно сократить число работников, которым приходится там ежедневно появляться. При этом Харт отметил, что все сотрудники авиакомпании продолжат получать заработную плату и льготы, независимо от того, будут они задействованы в работе или нет.

Котировки акций American Airlines в ходе предварительных торгов в понедельник снижаются на 2,7%, United Airlines - на 3,2%. С начала текущего года капитализация обеих компаний упала примерно на 70%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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