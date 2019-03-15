Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 17:56

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение авиакомпания приняла из соображений безопасности.

"Безопасность членов нашей команды и наших клиентов всегда была нашим приоритетом. American Airlines не будет осуществлять полеты в страны, которые мы не считаем безопасными", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее госдеп США рекомендовал американским гражданам не посещать Венесуэлу "из-за высокого уровня преступности, народных волнений, плохой инфраструктуры в области здравоохранения, произвольных арестов и задержаний граждан США".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули Каракас.

Венесуэльские власти ранее на этой неделе заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. Госсекретарь США тогда заверил, что они будут выведены из страны.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.

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