Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 16:15

Нью-Йорк. 25 марта. ИНТЕРФАКС - American Airlines Group Inс., крупнейшая авиакомпания в мире, вынуждена отменить примерно 90 рейсов в сутки до 24 апреля в связи с прекращением полетов самолетов Boeing-737 MAX.

"Мы заранее предупреждаем об отменах, чтобы наши клиенты смогли вовремя забронировать другие билеты", - говорится в сообщении авиакомпании.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту. В марте текущего года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение и унес жизни 157 человек.

Причины катастроф все еще не определены, но эксперты подозревают, что причиной катастроф могла стать особенность системы управления самолетом. В настоящее время Boeing совместно с Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) США работают над обновлением ПО, которое, как ожидается, может выйти в ближайшие недели.

Акции Boeing в начале торгов в понедельник дорожают на 0,5%, бумаги American Airlines дешевеют на 0,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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