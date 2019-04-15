Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 11:07

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - American Airlines продлила срок отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 19 августа, сообщается в пресс-релизе одной из крупнейших авиакомпаний США.

Отмена затронет примерно 115 рейсов в сутки, что составляет около 1,5% всех полетов авиаперевозчика в летний период.

"В рамках подготовки к лету мы сосредотачиваемся на планировании наиболее загруженного периода года. Люди повсюду рассчитывают на American Airlines в период летних отпусков, семейных встреч, поездок к друзьям и путешествий за границу. Наши обязательства перед друг другом и нашими клиентами заключаются в том, чтобы обеспечить самую безопасную и надежную работу в нашей истории", - говорится в сообщении.

"Исходя из того, как движется наша совместная работа с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Boeing, мы абсолютно уверены, что самолеты MAX будут ресертифицированы раньше этого времени", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор American Airlines Дуга Паркера.

Первоначально American Airlines отказалась от использования 737 MAX до 24 апреля, затем продлила срок до 5 июня.

В распоряжении авиакомпании имеется 24 лайнера этой модели.

Ранее другая крупная американская авиакомпания Southwest Airlines объявила о приостановке полетов лайнеров этих моделей до 5 августа.

Причиной отказа от самолетов 737 MAX многими авиакомпаниями и странами после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

10 марта 2019 года потерпел крушение Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди них трое россиян.

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