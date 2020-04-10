Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 13:39

Кабул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Афганистана из-за угрозы коронавируса COVID-19 освободить заключенных из тюрем, в первую очередь женщин.

"Афганистан должен предпринять немедленные шаги по выполнению указа президента об освобождении заключенных, чтобы контролировать распространение COVID-19. Приоритетное внимание должно быть уделено находящимся в заключении женщинам", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Прошло десять дней с того момента, как президент Афганистана распорядился освободить заключенных, и ничего не произошло. Каждый день риск для них возрастает. Особому риску подвергаются женщины-заключенные, многие из которых имеют детей", - заявили правозащитники.

По данным Минздрава Афганистана на 10 апреля, число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 521, очаги COVID-19 зафиксированы в 27 из 34 провинций страны, скончались 15 человек с коронавирусной инфекцией.

вш

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