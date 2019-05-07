Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 13:57

Хьюстон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Совет директоров Anadarko Petroleum Corp. поддержал предложение Occidental Petroleum Corp. о покупке компании в рамках сделки объемом порядка $55 млрд с учетом долга и намерен разорвать сделку с Chevron.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье Occidental улучшила предложение о покупке Anadarko. Occidental предложила $76 за акцию компании, из которых готова заплатить $59 деньгами и 0,2934 собственными акциями. Ранее она предлагала $38 и 0,6094 своей акции за каждую бумагу Anadarko

"Совет директоров Anadarko посчитал, что новое предложение Occidental превосходит предложение Chevron", - говорится в пресс-релизе Anadarko.

Occidental обеспечила себе финансирование для оплаты денежной части приобретения, и завершение сделки не потребует одобрения акционеров компании.

Anadarko уведомила Chevron, что совет директоров намерен разорвать соглашение с этой компанией и заключить сделку с Occidental, отмечается в пресс-релизе.

Chevron имеет возможность подать новое предложение или изменить условия действующего предложения до 10 мая 2019 года.

По условиям соглашения с Chevron, Anadarko должна выплатить компании $1 млрд в качестве компенсации за расторжение сделки.

На прошлой неделе инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway пообещала инвестировать $10 млрд в Occidental Petroleum, чтобы помочь ей в финансировании покупки конкурирующей Anadarko Petroleum.

Occidental сообщила ранее, что в случае успешной покупки Anadarko продаст ее африканские активы французской нефтекомпании Total SA. Соглашение с Total предусматривает продажу активов Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и ЮАР на общую сумму $8,8 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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