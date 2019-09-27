Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:26

Купертино. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Apple Inc., объявившая о выходе на рынок потокового видео, планирует, что полнометражные фильмы до появления в ее стриминговом сервисе Apple TV+ будут поступать в прокат в кинотеатры, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания уже начала переговоры с сетями кинотеатров и представителями киноиндустрии.

Apple надеется, что традиционный подход, при котором фильмы поступают в прокат на несколько недель, прежде чем появиться в стриминговом сервисе, позволит ей привлечь ведущих режиссеров и продюсеров, а также избежать проблемы, которую создал в киноиндустрии другой сервис - Netflix, отмечают источники.

В случае Netflix фильмы, покупаемые или выпускаемые компанией, обычно становятся доступными в ее стриминговом сервисе в тот же день, когда они поступают в прокат в кинотеатры. В связи с этим компания теряет доступ к ведущим мероприятиям, участие в которых обычно предполагает, что фильм не должен появляться в интернете в течение трех месяцев после дебюта.

Например, в случае драмы "Ирландец" режиссера Мартина Скорсезе, которая должна выйти на Netflix 27 ноября 2019 года, переговоры сервиса с кинотеатрами провалились из-за неспособности сторон договориться об исключительном праве на показ этого фильма.

Тем временем, Apple планирует использовать стратегию, которой придерживалась Amazon.com Inc., пришедшая на этот рынок в 2015 году и использующая "прокатное окно" длительностью от двух недель до трех месяцев.

Среди первых крупных кинопремьер Apple - фильм режиссера Софии Копполы "On the Rocks" с участием Рашиды Джонс и Билла Мюррея. В Apple планируют, что фильм выйдет в середине 2020 года, возможно, после премьеры на Каннском кинофестивале, отмечают источники.

Этот фильм продюсируется Apple совместно с киностудией A24, с которой компания договорилась о многолетнем партнерстве в прошлом году.

Киностудия A24 больше известна артхаусными фильмами, которые не приносят ей огромных сборов. Лидером кассовых сборов среди фильмов, выпущенных A24, стал "Леди Бёрд" ("Lady Bird"), собравший $49 млн в США и Канаде.

Источники отмечают, что Apple в данный момент в большей степени заинтересована в создании бренда, что может обеспечить ей прокат фильмов в престижных кинотеатрах, чем в получении дохода.

Стриминговый сервис Apple TV+ начнет работу с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, и на начальном этапе будет предлагать пользователям лишь собственные телешоу. Появление доступа к полнометражным фильмам увеличит привлекательность сервиса, отмечают эксперты.

Служба финансово-экономической информации

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