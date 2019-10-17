Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:32

Нью-Йорк. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Бренды Apple и Google остаются наиболее дорогими в мире на протяжении семи лет подряд, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2019 год.

Стоимость бренда Apple повысилась за минувший год на 9% и составила $234,241 млрд. Находящийся на второй строчке Google подорожал 8% - до $167,713 млрд.

На третьей строчке, как и годом ранее, была Amazon. Интернет-ритейлер продемонстрировал существенные темпы повышения стоимости - на 24%, до $125,263 млрд.

Компании на позициях с четвертой по восьмую также не изменились: Coca-Cola (снижение на 4%, до $63,365 млрд), Samsung (рост на 2%, до $61,098 млрд), Toyota (повышение на 5%, до $56,246 млрд) и Mercedes-Benz (увеличение на 5%, до $50,832 млрд).

На девятую строчку с десятой в прошлом году поднялся McDonald's (рост на 4%, до $45,362 млрд), а Disney вошел в лидирующую десятку с четырнадцатого места (увеличение на 11%, до $44,352 млрд).

В то же время на 14-ю позицию с девятой годом ранее опустился Facebook (падение на 12%, до $39,857 млрд).

Наиболее быстрые темпы роста стоимости бренда показала Mastercard - на 25%, до $9,43 млрд. Это позволило платежной системе подняться до 62-й позиции с 70-й годом ранее.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P.Morgan ($19,044 млрд, рост на 8%). В рейтинге один представитель нефтегазовой отрасли - Shell ($5,105 млрд, снижение на 3%).

В число новых участников рейтинга вошли Uber (87-е место, $5,714 млрд) и LinkedIn (98-е место, $4,836 млрд). После шести лет отсутствия в список вернулся Dell (63-я строчка, $9,086 млрд).

Совокупная стоимость брендов компаний из топ-100 оценивается сейчас в $2,13 трлн, что на 5,7% превышает показатель за 2018 год, отмечается в сообщении Interbrand. Причем 26 компаний продемонстрировали двухзначные темпы роста в минувшем году.

Среди отраслей стоимость брендов представителей технологического сектора в среднем повысилась на 9%, отстав только от производителей товаров класса "люкс" (+11%).

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 20 лет.

Всего 31 компания, которая была в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом 137 брендов покинули список за эти годы, в том числе Nokia и MTV. В десятке лидеров по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft, отмечается в пресс-релизе.

В 2001 году при первой публикации рейтинга общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. Таким образом, совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) за двадцать лет составляют 4,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ак *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!