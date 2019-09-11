Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 7:37

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Корпорация Apple на презентации в Купертино представила три новых iPhone, включая более дешевые модели, и рассказала о планах по выходу на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательным для клиентов ценам.

Apple стремится компенсировать снижение темпов роста продаж своих устройств расширением предложения новых услуг, в число которых входит потоковое ТВ и видеоигры.

Новый сервис TV+ будет предлагаться в США всего за $4,99 в месяц, что ниже цен конкурентов, или же предоставляться бесплатно на год при покупке нового iPhone, iPad или Mac. Эти цены удивили многих аналитиков и помогут Apple более успешно соревноваться с Netflix и другими конкурентами, пишет агентство Bloomberg.

Новый iPhone 11 будет предлагаться в США по цене от $699. Год назад iPhone XR был выпущен по цене в $749, теперь его цена снижена до $599. Снижение цен должно стимулировать покупателей быстрее обновлять свои смартфоны и другие устройства.

iPhone 11, как и его предшественник iPhone XR, оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina. Из нововведений - вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съемки, режим Night Mode для съемки в темных помещениях или ночью, двукратный оптический зум и съемка в 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Также новая модель сможет записывать "слоу-мо" с фронтальной камеры.

Время работы нового iPhone 11 увеличится на час по сравнению с iPhone XR.

iPhone 11 представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном, его стоимость составит от 59 990 рублей.

iPhone 11 Pro и Pro Max получили новый OLED-экран - Super Retina XDR - с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Кроме того, во флагманские модели добавили третью камеру с телеобъективом, а также функцию Deep Fusion - она будет делать девять снимков одновременно и с помощью нейросетей объединит их в один с максимальной детализацией. Также изменилась комплектация: Apple положила в коробку быструю зарядку. Сами устройства будут работать на 4 и 5 часов дольше, чем их предшественники iPhone XS и iPhone XS Max.

Обе модели будут доступны в четырех цветах - серебряный, золотой, "темный космос" и зеленый. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от 89 990 и 99 990 соответственно.

Все модели получили новый чип A13 Bionic. По заявлениям компании Apple, он станет самым быстрым процессором на рынке смартфонов.

Новые iPhone поступят в продажу 20 сентября, предзаказ в России доступен с 18 сентября.

Apple также представила седьмое поколение iPad с увеличенным экраном диагональю 10,2 дюйма и умные часы Apple Watch 5. Стоимость планшета начинается от 27 990 рублей, умных часов - от 32 990 рублей.

С 1 ноября в России станет доступен сервис Apple TV+ за 199 рублей/месяц. При покупке одного из новых гаджетов компания предоставит бесплатный доступ к Apple TV+ на год.

Акции Apple выросли во вторник на 1,2%, до $216,70, до максимального в этом году уровня.

иф им БП*

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