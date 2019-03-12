Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 11:38

Купертино. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Apple Inc. пригласила журналистов на мероприятие в штаб-квартире компании в Купертино 25 марта, аналитики ожидают презентации новостных и видеосервисов.

Анонса новых аппаратных продуктов, скорее всего, не будет, пишет TechCrunch. Вместе с тем ряд отраслевых экспертов рассчитывает на обновление планшетов iPad и наушников AirPods, а также новую версию операционной системы iOS.

В приглашениях, разосланных по электронной почте, обратный отсчет времени, как на старой кинопленке, сменяется фразой "It's show time" ("Наш выход").

Дизайн ролика, вероятно, намекает на презентацию нового стримингового сервиса видеовещания Apple, который может стать конкурентом Netflix и Amazon Prime. Не исключено, что под это будет анонсирована и новая платформа Apple TV, но большинство аналитиков полагают, что Apple разделит презентацию сервисов и физических продуктов.

Кроме того, обсуждается возможный анонс подписки на Apple News с неограниченным доступом к ведущим информационно-новостным изданиям и ресурсам США. По данным The Wall Street Journal, у Apple возникли проблемы в ходе переговоров с издательскими компаниями, поскольку она хотела оставлять себе половину выручки от подписки на новости.

Презентация пройдет на территории нового кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния, в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса. По данным агентства Bloomberg, на мероприятие приглашены несколько голливудских знаменитостей, включая Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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