Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 9:50

Купертино. 10 октября. ИНТЕРФАКС -Apple Inc. удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге могли отслеживать передвижения сотрудников полиции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Apple объяснила свое решение тем, что приложение HKmap.live создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга. В ходе проверки, проведенной Управлением кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга (CSTCB), выяснилось, что сервис использовался, чтобы "устраивать засады на полицейских, а также преследовать жителей в районах, где нет правоохранительных органов", говорится в сообщении.

"Это приложение нарушает наши принципы и местные законы", - заявила Apple.

Разработчики приложения с решением Apple не согласились, сообщив, что нет никаких свидетельств использования HKmap.live для организации нападений на полицию.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.

Служба финансово-экономической информации

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