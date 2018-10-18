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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 18:49 18.10.2018 - 18:49

Сан-Франциско. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Apple Inc. представит новые версии персонального компьютера Mac и планшета iPad на мероприятии в Нью-Йорке, которое назначено на 30 октября, сообщает CNBC.

Компания просто объявила о дате и месте ежегодного мероприятия, но эксперты ожидают, что Apple покажет именно эти обновленные гаджеты.

В частности, предполагается презентация 11-дюймового iPad Pro. Кроме того, может быть обновлен дисплей MacBook Air.

Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени (17:00 МСК).

Служба финансово-экономической информации

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