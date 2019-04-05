Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 18:32

Нью-Йорк. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, на конец февраля 2019 года Apple Music имел более 28 млн платных подписчиков в Штатах, а Spotify - лишь порядка 26 млн. Ни одна из компаний не раскрывает данные о числе клиентов в отдельных регионах.

Число платных подписчиков Apple Music увеличивается ежемесячно примерно на 2,6-3%, а Spotify - на 1,5-2%, отмечают источники.

Эксперты еще более полугода назад говорили о том, что Apple Music близка к тому, чтобы обойти Spotify в США, однако шведский сервис предпринял ряд серьезных мер, чтобы удержать клиентов, предложив, например, скидку на услуги в комплекте с подпиской на стриминговый видеосервис Hulu.

Кроме того, Spotify подал жалобу европейскому антимонопольному регулятору, обвинив Apple в том, что компания пользуется своим контролем над App Store для продвижения своих сервисов.

Spotify, однако, серьезно опережает Apple Music в глобальном масштабе. На конец 2018 года число активных пользователей шведского сервиса по всему миру составляло порядка 207 млн, из которых 96 млн - платные подписчики. Остальные клиенты Spotify выбирают бесплатную опцию, сопровождающуюся рекламой в сервисе.

Apple Music не имеет бесплатной опции, и число ее платных подписчиков по всему миру составляет более 50 млн.

В глобальном масштабе Apple Music также растет быстрее - темпами в 2,4-2,8% в месяц по сравнению с 2-2,3% в случае Spotify, отмечают источники WSJ.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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