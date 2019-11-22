Этот контент был опубликован 22 ноября 2019 г. 23:08

Париж. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Из-за возникших перед самым стартом технических проблем отменен планировавшийся в субботу запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским спутниками связи, сообщает французская компания-разработчик Arianespace.

Отмена запуска произошла всего за десять минут до старта, который планировалось осуществить в 00:08 мск с космодрома "Куру" во Французской Гвиане в Южной Америке.

Запуск перенесен, по меньшей мере, на сутки.

Ракета Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) должна была вывести на геостационарную орбиту египетский военный спутник связи TIBA-1 и очередной спутник широкополосной мобильной связи Global Xpress 5 (GX-5) британский компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

Запуск должен был стать восьмым по счету компании-оператора Arianespace в текущем году, которые осуществляются с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.

1нв тг

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