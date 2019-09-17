Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 11:16

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Агентство Associated Press (AP) заявило, что согласно на рассмотрение российской Общественной коллегией по жалобам на прессу обращения, поступившего от главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

"Коллегия заявила, что рассмотрит жалобу 26 сентября и спросила Associated Press согласно ли агентство признать ее юрисдикцию. AP согласилось и направит своего представителя на слушания", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщалось, жалоба касается публикации под названием "Глава Центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве".

Обращаясь в коллегию, Памфилова сообщила, что "в преддверии единого дня голосования от редакции СМИ поступил запрос на интервью, касающегося текущей избирательной кампании 2019 года и специфике предстоящих выборов".

"Часовая беседа с корреспондентом СМИ полностью записывалась на видео, однако интервью так и не вышло в свет, вместо него на сайте AP был опубликован авторский материал журналистки, который был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл", - сообщали в этой связи в СПЧ.

"Просьба главы ЦИК исправить допущенные неточности фактически оказалась проигнорирована редакцией", - говорилось в сообщении.

Со своей стороны, AP во вторник подчеркивает, что не считает опубликованное сообщение ошибочным. "Associated Press считает верным репортаж корреспондента Натальи Васильевой", - заявила представитель агентства Лорен Истон.

"После публикации заметки AP выслушало опасения представителей ЦИК и согласилось выпустить пояснения, чтобы добавить детали о том, по какой причине некоторые независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму не были допущены к участию", - добавила она.

"AP никогда не обещало, что опубликует целиком видео интервью с главой ЦИК или стенограмму беседы", - подчеркивает Истон.

При этом агентство сообщает со ссылкой на юриста, с которым оно работает, что вердикты Общественной коллегии по жалобам на прессу не являются обязательными к исполнению.

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