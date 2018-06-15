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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 10:36 15.06.2018 - 10:36

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Корпорация AT&T Inc. закрыла сделку по покупке медиа-компании Time Warner Inc. спустя несколько часов после того, как стало известно, что Минюст США не намерен мешать ее завершению.

Ранее на этой неделе Федеральный окружной суд США отверг иск Минюста, который пытался заблокировать сделку между AT&T и Time Warner. Суд не нашел доказательств того, что сделка ограничит конкуренцию среди провайдеров платного ТВ.

Суд разрешил AT&T и Time Warner закрыть сделку до заявленной даты - 20 июня. В случае затягивания сделки AT&T пришлось бы выплатить Time Warner $500 млн.

Государственные юристы могли потребовать отсрочки вступления судебного решения в силу на время рассмотрения Минюстом возможности подачи апелляции, пишет газета Financial Times.

Однако в четверг юристы правительства США, а также AT&T и Time Warner, направили в суд совместное заявление о том, что Минюст не возражает против закрытия сделки.

В заявлении говорится, что Минюст "не возражает против закрытия сделки в максимально короткие сроки, в том числе, на этой неделе, и воздержится от требования приостановления производства по делу до рассмотрения апелляции", сообщил адвокат компаний Дэн Петрочелли.

AT&T объявила о покупке Time Warner в 2016 году, рассчитывая, в частности, что это позволит ей успешнее конкурировать с медиа-гигантами Google и Netflix. Объем сделки, оплаченной акциями и денежными средствами, составляет порядка $81 млрд из расчета стоимости бумаг AT&T на закрытие рынка в четверг.

В результате сделки AT&T становится владельцем легендарной киностудии Warner Bros., а также каналов кабельного телевидения CNN и HBO. В то же время, долг AT&T после покупки Time Warner превысил $180 млрд.

Операции Time Warner получат новое имя в рамках медиа-подразделения AT&T, управлять ими будет ветеран AT&T Джон Стэнки. Бывший главный исполнительный директор Time Warner Джеф Бьюкес останется советником компании в течение переходного периода.

Несмотря на то, что Минюст не стал мешать закрытию сделки, ведомство сохраняет за собой право подать апелляцию, чтобы попытаться добиться раскола компании позднее, пишет The Wall Street Journal.

Представитель Минюста сообщил WSJ, что власти так пока и не приняли решения о том, стоит ли подавать апелляцию на судебное решение.

Time Warner - один из мировых лидеров индустрии развлечений, владелец телеканалов TNT, TBS, CNN и одноименной киностудии. HBO выпускает сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада".

AT&T ведет свою историю от созданной в 70-х годах 19-го века изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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