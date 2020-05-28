Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Австрийская авиакомпания Austrian Airlines возобновит пассажирские перелеты с 15 июня, спустя почти три месяца перерыва из-за пандемии коронавируса, передают европейские СМИ со ссылкой на заявление компании Lufthansa, владеющей этим авиаперевозчиком.
На первом этапе рейсы возобновятся по европейским направлениям - в Лондон, Париж и Брюссель, а также в Тель-Авив.
С 22 июня компания расширит список направлений, всего будут доступны перелеты в 37 городов мира.
В июле компания рассмотрит возможность возобновления перелетов на дальние дистанции.
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