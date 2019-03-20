Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 9:26

Сан-Франциско. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Германская химкомпания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о потенциально канцерогенном гербициде Roundup, разработанном американской компанией Monsanto, которая с июня прошлого года перешла под контроль Bayer.

Как пишет The Wall Street Journal, суд присяжных в Сан-Франциско постановил, что истец Эдвин Хардеман заболел раком в результате использования гербицида Roundup. В ходе первого этапа рассматривались исключительно свидетельства о потенциальном вреде Roundup и его действующего вещества - глифосата.

На втором этапе разбирательства, который начинается 20 марта, шесть присяжных заседателей должны установить, следует ли привлекать Monsanto к ответственности. Их решение может означать существенные финансовые потери для Monsanto и Bayer, поскольку своей очереди ожидают около 11,2 тыс. связанных с Roundup исков.

По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Холли Фрум, совокупные выплаты по всем искам могут превысить $5 млрд. Еще шесть слушаний уже запланированы на 2019 год.

Акции Bayer подешевели более чем на 10% при открытии торгов во Франкфурте в среду, затем падение замедлилось до 9,9%.

В августе прошлого года суд в США принял решение, что Bayer должна выплатить $289,2 млн школьному садовнику Диуэйну Джонсону, который заболел раком в результате использования гербицида Roundup. Несколькими месяцами позже сумма была снижена до $78,5 млн в результате апелляции Bayer.

Во время второго этапа, как и в деле Д.Джонсона, присяжным предстоит рассмотреть вопрос о роли Monsanto в сокрытии данных о вреде глифосата. Как утверждают истцы, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.

Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.

Служба финансово-экономической информации

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