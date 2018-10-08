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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 21:24 08.10.2018 - 21:24

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Инициативная группа Bellingcat во вторник заявила, что установила, предположительно, настоящее имя Александра Петрова - второго человека, подозреваемого британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По версии группы, этого человека зовут Мишкин Александр Евгеньевич, и он является военным медиком.

"Сейчас Bellingcat может сообщить, что удалось окончательно установить личность второго подозреваемого, который приехал в Солсбери под именем Александра Петрова. В прошлом отчете мы предоставляли доказательства, что "Александр Петров" не может быть его настоящим именем, что это тайный псевдоним сотрудника российского агентства... сейчас мы установили, что "Александром Петровым" на самом деле был доктор Мишкин Александр Евгеньевич, военный врач на службе ГРУ", - говорится в заявлении Bellingcat.

На прошлой неделе Bellingcat анонсировала, что намерена раскрыть во вторник 9 октября на заседании британского парламента "настоящее имя" второго подозреваемого в организации отравления в Солсбери.

Ранее группа Bellingcat объявила, им удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова - другого россиянина, которого в Лондоне считают причастными к покушению в Солсбери: по версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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