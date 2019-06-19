Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 11:55

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, причастны к гибели "Боинга 777" в небе над Украиной в 2014 году.

В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.

В частности, Bellingcat утверждает в докладе, что к гибели "Боинга" причастен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков(Гиркин), поскольку большинство "сепаратистов", якобы связанных с гибелью рейса MH17, были его подчиненными, соответственно, "вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России", утверждает группа.

В соответствии с данными Bellingcat, одного из фигурантов зовут Валерий Стельмах, - именно он перед пуском ракеты "Бук" дал сигнал о приближении самолета.

Также Bellingcat называют причастными к гибели авиалайнера возглавлявшего на тот момент времени ГРУ ДНР Сергея "Хмурого" Дубинского и его подчиненного Олега Пулатова (позывные "Гюрза" и "Халиф"): первый якобы запросил у России установку "Бук", а позднее был "также причастен к вывозе комплекса "Бук" назад в Россию после сбития MH17". Пулатов в свою очередь, по версии Bellingcat, вероятно, занимался охраной установки в момент запуска ракеты у Снежного.

Еще одним фигурантом инцидента назван некий Леонид Карченко, который также играл важную роль в транспортировке "Бука".

В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого.

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