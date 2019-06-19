Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 12:45

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Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Исследовательская группа Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, имели отношение к гибели "Боинга 777" в небе над Украиной в 2014 году.

В Bellingcat уточнили, что к этим выводам они пришли на основании анализа "прослушек", обнародованных Службой безопасности Украины и Совместной следственной группой (ССГ) во главе с Нидерландами.

В частности, Bellingcat утверждает в докладе, что к гибели "Боинга" причастен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), поскольку большинство "сепаратистов", якобы связанных с гибелью рейса MH17, были его подчиненными, соответственно, "вероятно, он также был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России", утверждает группа.

В соответствии с данными Bellingcat, одного из фигурантов зовут Валерий Стельмах, - именно он перед пуском ракеты "Бук" дал сигнал о приближении самолета.

Также Bellingcat называют причастными к гибели авиалайнера возглавлявшего на тот момент времени ГРУ ДНР Сергея "Хмурого" Дубинского и его подчиненного Олега Пулатова (позывные "Гюрза" и "Халиф"): первый якобы запросил у России установку "Бук", а позднее был "также причастен к вывозе комплекса "Бук" назад в Россию после сбития MH17". Пулатов в свою очередь, по версии Bellingcat, вероятно, занимался охраной установки в момент запуска ракеты у Снежного.

Еще одним фигурантом инцидента назван некий Леонид Харченко, который также играл важную роль в транспортировке "Бука". Bellingcat полагает, что Леонид Харченко c позывным "Крот", будучи командиром "разведывательного батальона" во "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска.

Эдуард Гилязов с позывным "Рязань", утверждает Bellingcat, командир отряда бойцов, который после гибели "Боинга" привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

Еще одним человеком, якобы причастным к сбитию MH17, исследовательская группа называет Олега Шарпова с позывным "Змей", "вероятно, присутствовавшего на месте пуска" к югу от Снежного.

Bellingcat также пишет о так называемой "Группе Безлера", названной по имени Игоря Безлера (позывной "Бес"), бывшего офицера ВС России. Его голос опознали на телефонном разговоре: Безлер, якобы, приказывает подчиненному передать "наверх" информацию о приближении воздушного судна, "тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета".

Кроме того, у Bellingcat говорится о Сергее Поваляеве с позывным "Боцман" - заместителе командира "Группы Безлера". По версии группы, Дубинский в телефонном разговоре с Поваляевым сообщил ему, что он получил "Бук " и что они "только что сбили "Сушку". Bellingcat предполагает, что имеется в виду украинский штурмовик Су-25. Однако прямая связь Поваляева со сбитием MH17 не "прослеживается".

Еще одним из подчиненных Безлера указывают Игоря Украинца с позывным "Минер". Издание отмечает, что "не обнаружили свидетельств в пользу причастности Украинца к сбитию MH17".

Группа Bellingcat также называет командира батальона "Восток" и бывшего экс-министра госбезопасности ДНР Александра Ходаковского с позывным "Скиф". Группа напоминает, что после сбития MH17 Ходаковский заявлял СМИ, что заранее знал, что пророссийские бойцы получат установку "Бук", которая будет перевезена из Луганска в Снежное, однако впоследствии отрицал эти слова и утверждал, что СМИ вырвали их из контекста.

Статью о лицах, причастных к трагедии с MH17, Bellingcat завершает упоминанием заместителем командира батальона "Восток" Александра Семенова с позывным "Сан Саныч". Группа утверждает, что Семенов помогал обеспечить транспортировку "Бука".

Группа Bellingcat отмечает, что в рамках этого расследования они работали "исключительно с открытыми источниками".

"Хотя эта информация, полученная из онлайн-источников, значительно расширила наши знания о лицах, потенциально причастных к сбитию MH17, многие вопросы еще предстоит изучить и понять, и онлайн-источников для этого может быть недостаточно", - отмечает Bellingcat.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого.

1кю аю де

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