Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 7:42

Пекин. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - BMW Brilliance Automotive Ltd. отзовет с китайского рынка 312,281 тыс. автомобилей из-за дефекта в топливном баке, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Это касается моделей 316i, 316Li, 318i, 318Li, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 330i, 330Li и 335Li, выпущенных в период с 22 апреля 2011 года по 31 июля 2016 года.

Дефект в топливном баке может привести к утечке топлива, что создает угрозу безопасности. Компания бесплатно проверит транспортные средства и заменит проблемные детали, сообщает агентство "Синьхуа".

BMW Brilliance является совместным предприятием германского автоконцерна BMW и китайского Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!