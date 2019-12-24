Пекин. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - BMW Brilliance Automotive Ltd. отзовет с китайского рынка 312,281 тыс. автомобилей из-за дефекта в топливном баке, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Это касается моделей 316i, 316Li, 318i, 318Li, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 330i, 330Li и 335Li, выпущенных в период с 22 апреля 2011 года по 31 июля 2016 года.
Дефект в топливном баке может привести к утечке топлива, что создает угрозу безопасности. Компания бесплатно проверит транспортные средства и заменит проблемные детали, сообщает агентство "Синьхуа".
BMW Brilliance является совместным предприятием германского автоконцерна BMW и китайского Brilliance China Automotive Holdings Ltd.
По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.
Служба финансово-экономической информации
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