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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:59 04.10.2018 - 15:59

Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Инвесторы должны подготовить свои портфели к трем возможным сценариям предстоящих промежуточных выборов в США, по итогам которых определятся основные победители и проигравшие на рынках, сообщается в отчете BNP Paribas SA.

Голосование пройдет 6 ноября. Опросы общественного мнения указывают на то, что демократы могут получить контроль в Палате представителей. Безоговорочная победа демократов может подорвать усилия президента США Дональда Трампа по введению пошлин на импорт и снижению налогов, тогда как успех республиканцев окажет поддержку его агрессивному подходу к торговой политике.

BNP ожидает снижения доллара и доходности 10-летних гособлигаций США, если демократы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате. С другой стороны, формирование республиканского Конгресса, скорее всего, приведет к ралли американских акций и падению госбумаг в цене.

Тем не менее, "наиболее вероятным исходом ноябрьских промежуточных выборов представляется разобщенное правительство", сообщается в обзоре экономистов и стратегов BNP, который приводит агентство Bloomberg.

По их мнению, фондовый рынок США должен продемонстрировать ралли, если республиканцы сохранят большинство в Конгрессе. BNP оценивает вероятность такого исхода в 25%. Опережающую динамику при этом покажут отрасли, чувствительные к налоговым изменениям и дерегулированию.

Перевес демократов в Конгрессе также стал бы сюрпризом и привел бы к "небольшому откату" акций. Переход большинства мест в Палате представителей к демократам и сохранение республиканского большинства в Сенате не должны вызвать волатильной реакции, хотя могут способствовать волатильности котировок акций в средне- и долгосрочной перспективе.

Сценарий с республиканским Конгрессом предполагает скачок доходности 10-летних US Treasuries. Если большинство в Палате представителей и Сенате получат демократы, доходность гособлигаций, напротив, снизится примерно на 10 базисных пунктов, прогнозируют эксперты.

Курс доллара США выглядит уязвимым к различным валютам при базовом сценарии "расколотого" Конгресса. В этой ситуации становятся неясными перспективы бюджетной политики и маловероятны новые стимулы, призванные сдержать замедление экономики. Доллар также ослабеет, если демократы будут контролировать обе палаты.

Республиканский Конгресс будет способствовать укреплению американской нацвалюты за счет повышения ставок, большей крутизны кривой доходности и ожиданий сохранения агрессивной политики в сфере торговли, отмечается в обзоре BNP.

Служба финансово-экономической информации

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