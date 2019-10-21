Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 12:37

Чикаго. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. выразил сожаление в связи с ростом вопросов к компании из-за сообщений, переданных Конгрессу США и федеральным регуляторам, которые занимаются расследованием двух авиакатастроф лайнеров 737 MAX.

Речь идет о внутренней переписке сотрудников компании. Бывший старший пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер сообщил одному из своих коллег в 2016 году, что непреднамеренно ввел в заблуждение регуляторов в сфере безопасности относительно проблем с системой управления полетом, с которой позднее будут связаны две авиакатастрофы, пишет MarketWatch.

Он назвал систему, получившую название MCAS, "вопиющей" и сказал, что ее было трудно контролировать, когда он испытывал ее на симуляторе.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало у компании объяснить ситуацию и в том числе ответить на вопрос, почему концерн откладывал отправку этих сообщений регуляторам в течение нескольких месяцев.

В сообщении компании говорится, что она продолжает выяснять детали переписки, при этом уточняется, что программное обеспечение на симуляторе, которое описал Форкнер в 2016 году, в тот момент все еще находилось в процессе тестирования.

Тем временем Конгресс США также усиливает внимание по отношению к Boeing. Глава авиаконцерна Деннис Мюленбург даст показания в комитете по транспорту Палаты представителей США 30 октября.

Помимо сообщений Форкнера Мюленбурга также могут спросить о результатах проведенного в 2016 году опроса сотрудников, согласно которому примерно каждый третий сотрудник чувствовал "потенциальное давление" со стороны менеджеров, сообщает The Wall Street Journal.

В текущем месяце совет директоров Boeing отстранил Мюленбурга от должности председателя совета директоров. В сообщении компании говорилось, что эта мера, как ожидается, позволит Мюленбургу "полностью сфокусироваться на руководстве компанией, которая работает над тем, чтобы обеспечить безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию".

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Представители Boeing ранее заявляли, что рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

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