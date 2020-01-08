Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 6:52

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Компания Boeing поставлена в известность о крушении лайнера Boeing 737-800 украинских международных авиалиний, она начала сбор информации об обстоятельствах происшествия, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как ране сообщили иранские СМИ, крушение произошло по "техническим причинам". Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что пока не ясно, на каком основании был сделан такой вывод.

Самолет украинских международных авиалиний, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вблизи тегеранского аэропорта, все 170 человек, находившиеся на борту, погибли.

1гк бп

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