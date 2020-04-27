Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:09

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиастроительная корпорация Boeing Co. (SPB: BA) отказалась от планов покупки бразильского конкурента Embraer SA, что позволит американской компании сэкономить в нынешней сложной для отрасли ситуации $4,2 млрд.

Boeing сообщила в субботу, что до оговоренного срока компании не смогли договориться об окончательных условиях сделки.

Boeing планировал с помощью покупки Embraer выйти на рынок региональной авиации, где используются самолеты вместимостью около 100 человек. Европейский концерн Airbus, главный конкурент Boeing, в 2018 году приобрел программу узкофюзеляжных самолетов Bombardier CSeries и эти 100-150-местные лайнеры были включены в продуктовую линейку Airbus.

Сделка Boeing и Embraer, о которой было объявлено в 2018 году, включала в себя создание двух СП. Одно из них должно было заниматься производством пассажирских самолетов и оказанием сопутствующих услуг. Доля американской корпорации в нем составляла бы 80%. Второе СП должно было специализироваться на продвижении военно-транспортного самолета C-390 Millennium с долей Embraer в 51%, Boeing - 49%.

Сделка была одобрена в США, Китае, Японии, и лишь с Еврокомиссией переговоры не были завершены.

Согласно пресс-релизу Boeing, окончательные условия сделки с Embraer не были согласованы к финальному сроку (24 апреля), в связи с чем авиаконцерн воспользовался своим правом расторгнуть соглашение.

"Boeing активно работал более двух лет над подготовкой сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, однако в конечном итоге оказавшиеся безуспешными переговоры. Мы все стремились решить спорные моменты до крайнего срока заключения сделки, однако этого не произошло", - заявил Марк Аллен, отвечавший в Boeing за интеграцию с Embraer.

Компании не приводят информацию о том, какие расхождения помешали им совершить сделку. При этом эксперты отмечают, что капитализация Embraer упала на две трети с начала 2020 года в связи с фактическим коллапсом глобальной авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Источники газеты The Wall Street Journal отмечают, что Boeing не планирует платить Embraer компенсацию за расторжение сделки, размер которой, по условиям соглашения, должен составить $75-100 млн.

Тем временем в Embraer считают, что Boeing расторг соглашение незаконно и использовал неправомерные требования как предлог, чтобы не выполнять своих обязательств по закрытию сделки. Бразильская компания намерена добиться от Boeing всех возможных компенсаций.

Решение Boeing продиктовано "нежеланием завершать сделку в свете собственного финансового положения авиаконцерна, а также других деловых и репутационных проблем", считают в Embraer.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 140 посадочных мест. Самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.

С начала года капитализация Boeing сократилась почти на 60% из-за проблем с возвращением к полетам самолетов Boeing-737 MАX, а также кризиса в отрасли. В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, авиаконцерн привлек кредит в размере $13,8 млрд.

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