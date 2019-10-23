Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 11:32

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американский авиастроительный концерн Boeing отправил в отставку президента и гендиректора подразделения коммерческих самолетов Кевина Макаллистера.

Boeing пытается справиться с кризисом, вызванным приостановкой полетов самолетов 737 MAX, и стремится вернуть доверие клиентов, инвесторов и регуляторов, резко пошатнувшееся за последнее время.

Отставка Макаллистера вступает в силу немедленно, новым президентом и CEO подразделения назначен Стэн Дил, работающий в Boeing с 1986 года. До этого момента Дил был президентом и CEO подразделения Boeing Global Services, говорится в пресс-релизе Boeing.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

С марта Boeing потерял уже порядка $40 млрд рыночной стоимости, и эксперты ожидают, что в отчетности за третий квартал, которую компания обнародует в среду, будет объявлено о дополнительных расходах.

Главный исполнительный директор Boeing Денис Мюленбург ранее в этом месяце был освобожден от должности председателя совета директоров, и ему предстоит дать показания в комитете по транспорту Палаты представителей США 30 октября.

Несколько дней назад была обнародована внутренняя переписка сотрудников Boeing, показавшая, что старший пилот-испытатель компании непреднамеренно ввел в заблуждение регуляторов относительно безопасности системы управления полетом в самолетах, с которой позднее будут связаны обе авиакатастрофы.

Эта информация вызвала крайне негативную реакцию среди регуляторов и законодателей, что и спровоцировало изменения в руководстве Boeing, пишет The Wall Street Journal.

Совет директоров компании провел заседания в воскресенье и понедельник, сообщают источники газеты. Макаллистер пользовался полной поддержкой нового главы совета директоров Дэйва Кэлхуна, однако, в связи с углублением кризиса, совет посчитал, что снятия Мюленбурга с поста главы совета директоров недостаточно, чтобы сдержать негативные последствия.

Источники отмечают, что совет директоров не исключает возможности дальнейших изменений в составе менеджеров высшего звена Boeing.

Boeing неоднократно откладывал сроки возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, и большинство авиакомпаний не ожидает возобновления полетов этих самолетов ранее начала следующего года.

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