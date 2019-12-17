Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 2:19

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Boeing приняла решение приостановить производство самолетов 737 Max, начиная с января 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании во вторник.

"На протяжении всего периода эксплуатации 737 MAX Boeing продолжал строить новые самолеты, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов. (...) В результате текущей оценки мы приняли решение о приоритизации поставок сохраненных самолетов и временной приостановке производства по программе 737, начиная со следующего месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение продиктовано рядом факторов, в том числе продлением срока сертификации 737 Max до 2020 года.

"Безопасное возвращение 737 Max в эксплуатацию является нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.

"Мы знаем, что процесс утверждения возвращения 737 Max в эксплуатацию и определения соответствующих требований к обучению должен быть чрезвычайно тщательным и надежным, чтобы наши регуляторы, клиенты и летающая общественность были уверены в обновлениях 737 Max (...). Мы по-прежнему полностью привержены поддержке этого процесса", - говорится в сообщении.

До прошлой недели Boeing все еще надеялся получить сертификацию для самолета до конца этого года. Но глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стивен Диксон сообщил, что нет никаких шансов, что процесс сертификации может быть завершен до конца 2019 года.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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