Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 10:17

Чикаго. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. (SPB: BA) продлевает приостановку производства в районе залива Пьюджет (город Сиэттл) и города Мозес-Лейк до дальнейшего уведомления.

"Эти действия предпринимаются в свете постоянного внимания компании к здоровью и безопасности сотрудников, текущей оценки распространения COVID-19 в штате Вашингтон, надежности цепочки поставок и дополнительных рекомендаций государственных органов здравоохранения", - сообщается в его пресс-релизе компании.

Во время приостановки работы Boeing продолжит реализацию дополнительных мер безопасности и охраны здоровья на своих объектах для защиты сотрудников. Эти меры включают в себя новые визуальные подсказки для поощрения дистанцирования, более частую и тщательную уборку рабочих мест и мест общего пользования, а также изменения времени смен для сокращения потока работников.

Ранее компания заявляла, что с 25 марта приостанавливает производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне.

Из 160 тыс. сотрудников Boeing положительный результат тестов на COVID-19 был зафиксирован у более чем 130 человек, сообщает CNBC со ссылкой на слова представителя концерна.

Служба финансово-экономической информации

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