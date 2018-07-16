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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 16:20 16.07.2018 - 16:20

Фарнборо. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американский самолетостроительный концерн Boeing Inc. заключил контракт на поставку германской DHL 14 грузовых самолетов 777-й модели общей каталожной стоимостью $4,7 млрд на авиасалоне в британском городе Фарнборо, который стартовал в понедельник и продлится всю неделю.

Также DHL приобрела право покупки еще 7 самолетов, говорится в сообщении компании.

В свою очередь главный конкурент Boeing, европейский концерн Airbus, близок к заключению сделки на поставку до 100 самолетов A321neo и 34 лайнеров A330neo малазийской AirAsia на сумму $23 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, Airbus может в ближайшее время заключить контракт на $6 млрд с тайваньской StarLux Airlines, говорят источники.

На предыдущем авиасалоне в Фарнборо, который проводится раз в два года, были подписаны соглашения на общую сумму $124 млрд. Эксперты IBA Group полагают, что в этом году будут заключены контракты на поставку в общей сложности около 900 самолетов.

Ожидается, что основная конкуренция развернется в сегменте узкофюзеляжных самолетов вместимостью от 100 до 150 человек. По прогнозам экспертов, спрос на такие самолеты составит более 6 тыс. в ближайшие 20 лет.

В этом сегменте, помимо Boeing и Airbus, работают также канадская Bombardier и бразильская Embraer. Airbus стал партнером Bombardier, и теперь самолет CSeries получил название A220, а Embraer объявил о стратегическом партнерстве с Boeing.

Ожидается, что крупный заказ на A220 может разместить недавно созданная авиакомпания Moxy, у истоков которой стоит основатель JetBlue Дэвид Нилмен.

Также аналитики внимательно следят за новинками, которые могут быть продемонстрированы на авиасалоне. В частности, в Великобританию приедет американская компания Boom Supersonic, которая работает над созданием небольшого сверхзвукового самолета на 55 человек.

Однако самая громкая новость из мира самолетостроения ожидается в следующем году - как заявил глава Boeing Деннис Мюленберг, в 2019 году компания примет решение относительно создания нового самолета. Компания не выводила на рынок новинок со времен Dreamliner.

Ожидается, что новый самолет получит 230-270 посадочных мест и будет обладать дальностью полета около 5 тыс. миль (8 тыс. км). Это позволит ему совершать рейсы через Атлантику и между двумя побережьями США, а также обслуживать маршруты между США и Латинской Америкой.

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