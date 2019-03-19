Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 3:50

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Исполнительный директор Boeing Деннис Мюленберг в письме, адресованном авикакомпаниям, пассажирам и представителям авиасообщества, сообщил, что компанией предпринимаются меры для полного обеспечения безопасности эксплуатации самолетов серии 737 MAX.

"Основываясь на фактах катастрофы рейса Lion Air 610 и новых данных, которые становятся доступны после крушения рейса Ethiopian Airlines 302, мы принимаем меры для полного обеспечения безопасности 737 MAX", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что работы по изучению причин крушения самолета Ethiopian Airlines идут "тщательно и быстро".

"Наша команда находится на месте со следователями, чтобы поддержать расследование и предоставить техническую экспертизу. Бюро по расследованию несчастных случаев Эфиопии определит, когда и как целесообразно обнародовать дополнительные детали", - следует из обращения.

Сообщается, что Boeing вскоре выпустит обновление программного обеспечения и проведет "соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые будут решать проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".

"Boeing занимается безопасностью полетов уже более 100 лет, и мы будем продолжать предоставлять лучшие продукты, обучение и поддержку нашим клиентам и пилотам в мире. Это постоянное и неустанное обязательство сделать безопасные самолеты еще более безопасными", - говорится в сообщении Д.Мюленберга.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

1вз ад

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