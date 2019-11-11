Нью-Йорк. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Boeing Co. надеется начать поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям до конца текущего года, даже если регуляторы к этому времени не утвердят соответствующую программу подготовки пилотов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты самолетов 737 MAX уже в декабре, и, по словам источников, Boeing обсуждает с регулятором вопрос о том, может ли компания возобновить отправку этих самолетов клиентам до того, как их пилоты пройдут необходимую подготовку. В соответствии с обсуждаемым планом, авиакомпании не смогут возобновить полеты самолетов 737 MAX до завершения процесса обучения пилотов.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Boeing уже сократила производство 737 MАX до 42 самолетов с 52 самолетов в месяц, однако свободное место для парковки готовых самолетов заканчивается, и, по данным источников, компания ищет дополнительные пространства.

Возобновление поставок самолетов Boeing авиаперевозчикам до получения всех регулятивных разрешений и, в частности, утверждения программы подготовки пилотов, ослабит давление на компанию, отмечают эксперты. Это также поможет авиакомпаниям, уже потерявшим сотни миллионов долларов из-за приостановки полетов 737 MAX и опасающимся затягивания процесса поставки новых самолетов после получения Boeing соответствующего разрешения регуляторов.

Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc. сообщили на прошлой неделе, что исключают самолеты 737 MAX из расписания полетов до начала марта - это дольше, чем ожидалось ранее. Обе авиакомпании хотят, чтобы все пилоты прошли необходимую подготовку, прежде чем включать самолеты 737 MAX в график полетов, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

Ранее представители как FAA, так и Boeing говорили, что процесс поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям возобновится одновременно с завершением тренировок пилотов. Этот сценарий, однако, не принимал во внимание, что регуляторам понадобится дополнительно несколько недель, чтобы утвердить требования к программе подготовки, а авиакомпаниям - выполнить эти требования.

Служба финансово-экономической информации

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