Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 18:08

Багдад. 23 января. ИНТЕРФАКС - BP Plc завершила технические работы на иракском нефтяном месторождении Киркук, одном из старейших на Ближнем Востоке.

"Как и планировалось, в декабре 2019 года BP завершила разведывательные работы, исследования и рекомендации", - сообщила компания.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на информированные источники, что BP отозвала сотрудников, работавших на месторождении, после истечения срока ее контракта с властями страны.

В 2018 году BP согласилась провести проектно-изыскательские работы на месторождении Киркук. Компания заявляла, что ее участие в этом проекте предполагает "техническую поддержку" в отличие от проекта разработки более крупного месторождения - Румайла, в котором компания владеет долей.

В соответствии с условиями контракта, BP должна была провести исследования, необходимые для ввода месторождения в эксплуатацию, а также увеличения добычи на нем до 750 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В настоящее время добыча на месторождении составляет порядка 60 тыс. б/с, тогда как в начале 2018 года она достигала 140-150 тыс. б/с.

Месторождение Киркук, расположенное на севере страны (Иракский Курдистан - ИФ), было открыто в 1927 году.

Служба финансово-экономической информации

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пк фф ки

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